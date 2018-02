Skilte rives op

Høflig henstilling fra kommunen om hunde i snor var for meget

Af Niels Rasmussen

Som Gladsaxe Bladet kunne fortælle for et par uger siden, er der adskillige steder i kommunen sat skilte op, hvor man med et glimt i øjet via teksten beder om, at der tages hensyn til børn, der ude at gå tur, så de ikke får en dårlig oplevelse med løsgående hunde.

Det er der så åbenbart nogen, der ikke er helt enige i.

Adskillige steder er skiltene revet op og smidt på jorden.

I Fedtmosen kunne man se et skilt, der ikke alene var flået op. Det var også flækket. Men synderen havde trods alt åbenbart fået så meget opdragelse, at skiltet pænt blev placeret i en skraldespand, så folk slap for at falde over det. Da folk fra kommunen tog ud til Radiomarken for at sætte nogle skilte op, var der rigtig gang i den.

Mens folkene gik rundt i området og udførte deres arbejde, var de første skilte allerede flået op og smidt på jorden, da de kom tilbage til deres lastbil.

-Ideen med skiltet er en del af en landsdækkende kampagne. Vores folk fra kommunen måtte ud tre gange for at sætte nye skilte op, når de gamle blev revet op, fortæller Ole Skrald Rasmussen (A), der er formand for trafik- og teknikudvalget.