Tricktyveri på Christoffers Alle

Onsdag 31. januar kl. 14.30 blev en 71-årig kvinde fra Lyngby udsat for tricktyveri foran sit hjem på Christoffers Allé

Af Niels Rasmussen

Onsdag 31. januar kl. 14.30 blev en 71-årig kvinde fra Lyngby udsat for tricktyveri foran sit hjem på Christoffers Allé. Kviden var ved at parkere sin cykel, da hun blev opsøgt af to mænd, som på engelsk spurgte hende, om hun var interesseret i at få renset fugerne på sit hus. Kvinden afviste det og bad dem om at gå, men opdagede kort tid efter, at hun manglede sit dankort. Da hun kontaktede sin bank, kunne de oplyse, at gerningsmændene allerede havde nået at hæve et større kontantbeløb.

Mændene beskrives som:

A: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 50-55 år, 180-185 cm. høj og almindelig af bygning. Han havde fuldskæg, kort, sort hår og var iført en blå jakke.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 30-35 år, 170-175 cm. høj og kraftig af bygning. Han var iført en sort tophue og en mørk jakke.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.