Ukendte verdener åbner sig

Jessica Castain i “Mollys Game”. Foto: Scanbox

Meget varieret program i Bibliografen

Af /

”The Shape of Water”, instruktøren Guillermo del Toros kærlighedserklæring til monstre alle vegne, er stor filmkunst.

Den stumme Elisa gør rent i et tophemmeligt forsøgslaboratorium, hvor hun en dag opdager et sælsomt undervandsvæsen. Deres møde udvikler sig i en fantasifuld retning, imens filmens eventyrlige verden åbner sig for publikum.

Del Toros fantasi er grænseløs, hvilket hans ”Pans labyrint” også vidnede om. Så har man behov for et lille afbræk i en grå vintertid, er ”The Shape of Water” lige sagen.

I dramaet ”Molly’s Game” flytter skiløberen Molly efter en slem skade til Los Angeles. Her bliver hun hurtigt en del af en skjult underverden af eksklusive pokerspil, kendisser og multimillionærer. Pengene fosser ind og Molly ser nye indtjeningsmuligheder i New York. Det tiltrækker sig dog hurtigt de forkerte kunder, og Molly ender i politiets søgelys.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 22. februar.

Fredag 23. februar er det igen tid til Bamse-Bio i Bibliografen. Så hop i nattøjet, tag din bamse under armen og hør en hyggelig godnathistorie, imens der vises billeder fra bogen på det store lærred. Efter oplæsningen vises en eller flere kortfilm, og hele arrangementet er gratis.

”Loveless” er tilbage på Bibliografens program i dagene 24. til 28. februar, så nåede man ikke denne russiske Oscarnominerede perle i første omgang, har man altså atter chancen.

Dox-Bio har altid stærke film på programmet. ”I fars hænder” er ingen undtagelse, her forsøger Sven nemlig at lægge sin opvækst med en stærkt alkoholiseret far bag sig. En dag finder han dog en kasse breve, som faren har efterladt, og Sven begynder at grave i fortiden. Men vil det hjælpe Sven, eller er han bare ved at gentage fortidens fejl?