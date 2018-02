Unge hjemløse hjælpes på vej

Områdeleder Christian Jeppesen på et af de seks værelser, der er spartansk udstyret. Men primært er der en seng og et bad, og så er der et opholdsrum med et køkken, hvor beboerne forhåbentlig kan finde ud af at mødes omkring madlavning. Foto: Kaj Bonne.

Seks værelser stilles til rådighed for 87 kr. i døgnet

Af Niels Rasmussen

En optælling i 2017 viste, at der i gruppen 18 til 30 år i Gladsaxe er cirka 50, der er hjemløse.

Så de hutler sig gennem tilværelsen ved at sove her og der på sofaer eller bare en madras hos venner eller bekendte.

Det gør naturligvis dagligdagen til ikke så lidt af en udfordring, fordi der ofte også er koblet andre problemer på tilværelsen.

Men siden i fredags er der åbnet mulighed for at seks af de hjemløse kan få sig en bolig.

Seks små værelser på Valdemars Alle 81 står nu klar til at tage imod de første beboere.

Der var reception i anledning af at de første nu kan blive visiteret, så man kan finde ud af, om de med fordel kan rykke ind på værelserne.

-Vi er klar til at tage imod, og vi stiller ikke de store krav til beboerne. Der er dog absolut nultolerance, når det gælder narkotika. Registrerer vi køb og/eller salg, så ryger beboeren ud, for vi skal ikke have et ry for at være en narkocentral, pointerer områdeleder Christian Jeppesen.

-Ud over at være boligløse har de unge jo ofte et misbrug, så vi står klar til at hjælpe dem med, at få rettet op på tilværelsen, så de kan komme videre. Vi skal have lagt en plan for beboerne, så de ikke bare slår sig ned her

-Lidt hårdt trukket op, kan man sige, at det ikke skal være for bekvemt at være her. De unge skal gerne videre, siger Christian Jeppesen.

I bygningen er der et kontor, så en medarbejder fra Unge-enheden på Jobcentret kan komme og holde møder med de unge.

-Værelserne er små, så der kan stå en seng og et lille køleskab og et lille skrivebord og en håndvask, og så er der et par badeværelser ude på gangen. Vi tror ikke rigtig på ideen med at dele et køleskab i det lille køkken, for så kan der vist hurtigt opstå uenighed, siger Christian Jeppesen.

Det koster 87 kr. i døgnet at bo på værelset.

-Fra kommunens side bruges der to årsværk på projektet, og så er der nogle synenergi-effekter ved at folk inde fra det tilstødende værested kan hjælpe til.