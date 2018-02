Værd at kigge på erhvervsuddannelser

-

Af Læserbrev

Lige nu sidder de unge og skal vælge en ungdomsuddannelse. Frygten for at vælge forkert fylder meget, derfor råder mange forældre deres børn til at vælge gymnasiet, uden at kende til mulighederne med en erhvervsuddannelse.

Det er brandærgerligt og synd for de mange unge, der ikke kender mulighederne med en erhvervsuddannelse. Mange kender slet ikke til eksistensen af EUX, hvor man kombinerer erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen.

Som repræsentant for Gladsaxe Håndværkerforening, og som medlem af SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder i Danmark, ved jeg, at virksomhederne skriger på faglært arbejdskraft. Muligheden for at få et attraktivt drømmejob, med en god løn og gode fremtidsmuligheder, har aldrig været større.

Jeg mener, at man både bør skele til lyst og jobsikkerhed, når man står og skal vælge ungdomsuddannelse, og netop derfor er en erhvervsuddannelse et godt valg.

Der er 106 forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem, lige fra de traditionelle håndværksfag, til uddannelser som finansassistent og skov- og naturtekniker, så der er noget for enhver smag.

Vi skylder os selv og ikke mindst de unge, at slå automatpiloten fra og investere minimum en halv time på at se nærmere på de forskellige erhvervsuddannelser, før vi vælger.



Søren Muldgaard

Gulventreprenør og formand for Gladsaxe

Håndværkerforening