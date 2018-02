Valgsejr blev fejret

Der var tid til lidt hyggesnak, da de radikale byrådsmedlemmer mødtes med andre partimedlemmer på Højgården. Foto: Privat.

Radikale Venstre ønsker medie- og kulturhus i Gyngemosen

Af Michelle Madsen

Radikale Venstre i Gladsaxe har holdt det traditionsrige nytårsmøde på Højgård.

I år skulle det fejres at man for første gang siden 70’erne har fået valgt to byrådsmedlemmer.

Christina Rittig Falkberg der sidder i Økonomiudvalget, Trafik- og Teknikudvalget og i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Claus Wachmann der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget og desuden sidder i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Der var besøg af radikale venstres nye næstformand, Bitten Schjødt Kjær. Hendes rolle i partiet bliver at hjælpe med at styrke de lokale foreninger, så der blev, med stor interesse fra partiforeningens medlemmer, lyttet til Bittens tale. En god vej til at blive hørt og søge politisk indflydelse er gennem en kommunal vælgerforeningen.

Christina Rittig Falkberg og Claus Wachmann holdt også begge en tale om forventningerne til byrådsarbejdet i de næste fire år.

Blandt andet skal der søges et bredt samarbejde, bl.a. om at skabe et grønnere Gladsaxe, og der skal arbejdes med mulighederne for at skabe et Medie- og Kulturhus i DR’s snart ledige lokaler i Gyngemosen.