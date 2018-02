Vangedes nye ferskvaremarked

Peter Vith med velhængt kød, Ronni Lundegård med vinen, Maria Houmøller med osten og Kenn Krabbe Lyngsaa med fisken. Det bliver disse fire områder, som Vangede Fisk og Slagter kommer til at satse endnu mere på. Foto: Kaj Bonne.

Den ny ejer af Vangede Slagteren vil samle fire specialforretninger under samme tag

Af Jan Løfberg

I 10 år har Ronni Lundegård haft drømmen om at åbne et ferskvaremarked. Da muligheden i slutningen af sidste år bød sig for at overtage Vangede Fisk og Slagter lige over for Vangede S-station gik der kun halvanden uge, inden Ronni Lundegård havde underskrevet kontrakten.

– Vangede Fisk og Slagter skal være et moderne madmarked, der prismæssigt befinder sig mellem specialforretningerne og supermarkederne. Det ferskvaremarked, som jeg vil udvikle, kommer til at bestå af fire specialforretninger med fokus på fritgående dyr og økologi. En med kvalitetskød, en med kvalitetsoste, en med gode vine og endelig en med lækker, frisk fisk, siger Ronni Lundegård.

Ved at have fire specialforretninger under samme tag, kan Vangede Fisk og Slagter prismæssigt gøre kvalitetsprodukterne billigere end specialforretningerne, der kun sælger en bestemt vare.

– I Gentofte er der masser af specialforretninger, så vi orienterer os geografisk mere mod København Nordvest, Søborg, Gladsaxe, Bagsværd og Herlev. Vi satser på at køre nogle fornuftige priser, så folk kan købe rigtig gode ting fra mandag til torsdag, og hvis de vil give den gas fredag og lørdag, så har vi også de rette produkter til en rigtig gæstemiddag, siger Ronni Lundegård.

Den ny ejer af Vangede Fisk og Slagter er selv uddannet i supermarkedskæden ISO, har arbejdet på restaurant i Canada i et år og efterfølgende taget en HD – dermed forener han fødevarekendskab med økonomisk indsigt.

– Men da jeg startede i 2008, lånte jeg 2,8 millioner kroner i Roskilde Bank. Tre uger efter gik banken ned, med et brag og så stod jeg bare med en kæmpegæld. Jeg måtte fyre mine medarbejdere. Det var bestemt ikke rart. Men jeg har kæmpet mig igennem krisen. Senest kørte jeg et cateringkøkken på Østerbro, hvor vi lavede 1.000 frokostkuverter om dagen.

Her i Vangede har vi også catering, fortæller Ronni Lundegård, der også driver cateringfirmaet Choicefood. I løbet af i år bliver Vangede Fisk og Slagter ombygget, så folk får en oplevelse af, at de er på besøg i et ferskvaremarked med fire specialforretninger.