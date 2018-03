Årvågne forsvarsspillere hos pigerne

Pigerne var så dygtige i forsvarsspillet, at tre kampe endte uden mål, da 2. klasserne i Gladsaxe spillede den årlige fodboldturnering

Af Jan Løfberg



Fotos: Kaj Bonne. Se flere på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk

Det var koldt, så de fleste spillere havde handsker på, da Sportsudvalget under Gladsaxe Kommune arrangerede det traditionelle vinterfodboldstævne for kommunens 2. klasser.

Kampene spilledes for ottemandshold, og hver af kommunes skoler kunne tilmelde et pige- og et drengehold.

Selv om der blev løbet meget og spillet godt, så var det nu godt, at skoleeleverne kunne varme sig ved bålet med varm kakao. Fra højttalerne spilledes der som sædvanlig dejlig musik.

På pigeholdene var særligt forsvarsspillerne meget koncentrerede. I to af de tre uafgjorte kampe blev der overhovedet ikke scoret mål – og så måtte man finde vinderne efter straffesparkskonkurrence. Her var træfsikkerheden helt i top.