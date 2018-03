40 år med stil

Brdr. Friis Møbler på Gladsaxevej 311 fejrer 40 års jubilæum på lørdag. Foto: Privat.

Brdr. Friis Møbler fejrer 40 års jubilæum på lørdag – blandt andet med ekstraordinært gode tilbud

Af Jan Løfberg

Brdr. Friis Møbler er garant for stilfulde, danske møbler. Klassikere som efterhånden er blevet så værdsat, at enhver antikvitet-entusiast får lys i øjnene, når navne som Hans J. Wegner og Børge Mogensen.

Virksomheden startede med at producere møbler i massivt træ, men udviklede sig siden til to velassorterede møbelhuse i både Brønshøj (Mellemvangen 60) og Gladsaxe (Gladsaxevej 311).

På lørdag den 24. marts fejrer Brdr. Friis deres 40 års jubilæum med lidt godt til ganen, eksklusive gaver og masser af tilbud på husenes designermøbler

Brdr. Friis Møbler startede i Brønshøj og udvidede i 1995 med en forretning i en historisk bygning på Gladsaxevej 311. Det var her Hans J. Wegner havde laboratorium og værksted i 1960erne. I en række år blev Wegners møbelklassikere produceret her af firmaet Johannes Hansen.

Kreative idéoplæg

Brdr. Friis Møbler har i alt 2200 kvadratmeter udstilling og tilbyder med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og smag kreative idéoplæg, hvor man blandt andet kommer med inspiration til farve- og materialevalg. Man hjælper også kunderne med at få overblik over de nyeste produkter og tendenser, så det enkelte rum kan få et smukt samspil mellem arkitektur og indretning.

– Vi tilbyder en konstruktiv dialog med professionelle indretningsarkitekter og salgsmedarbejdere for at opnå det ønskede resultat: Et harmonisk og helstøbt hjem, eller et offentligt miljø, hvor indretningen indfrier såvel funktionelle som æstetiske behov, siger indehaver Gert Friis, der på jubilæumsdagen vil være til stede sammen med sønnen, medejer Casper Friis.