AB Gladsaxe fortsætter pointhøsten

Sådan så der ud i Odders straffesparksfelt kort før Matti Olsen sendte et frispark af sted. En Odderspiller rettede det af, så bolden røg i mål, så AB Gladsaxe fik reduceret til 1-2. Foto: Niels Rasmussen.

Tre kampe har givet syv point

Af Niels Rasmussen

Det var bidende koldt, og af og til sneede det. Fremmødet Skærtorsdag var mildt sagt i den beskedne ende, da AB Gladsaxe spillede 2-2 mod Odder på kunstgræsbanen på Skovdiget.

Efter to sejre mod Aarhus Fremad og Dalum måtte AB Gladsaxe altså denne gang nøjes med uafgjort, men der sættes mange point ind på kontoen, så det sandsynligvis hurtigt bliver en realitet, at klubben også i næste sæson er i den tredjebedste række.

Odder var meget effektive i 1. halvleg, hvor de sjældent kom til afslutninger. Efter seks minutters spil blev der pludselig dømt straffespark. Det blev omsat til en scoring.

Kort efter havde AB Gladsaxes Rasmus Tangvig en afslutning, der prellede af på ydersiden af den ene opstander.

På et af de sparsomme besøg i AB Gladsaxes forsvar kom Odder meget heldigt på 2-0.

Og der var kort efter endnu en stor chance, men hjemmeholdet fik ekspederet bolden væk.

AB Gladsaxe havde bolden i store dele af 1. halvleg. Men klubbens gamle skødesynd med at nipse blev lige hevet frem. Odder pakkede sig godt, og så havde langskud været en god medicin.

Det lykkedes dog at få reduceret kort før pausen efter et frispark, hvor en Odderspiller kom til at lave selvmål.

I 2. halvleg fik tilbagevendte Stefan Nygaard sørget for det udlignende mål. Det skete på et straffespark efter at Sylvester Seeger-Hansen var fældet.

Stefan Nygaard formåede også at blive vist ud efter en tackling bagfra.

Mandag går turen til Greve til et opgør mod træner Michael Madsens gamle klub. Greve har tabt de tre første kampe og har en målscore på 1-10. Der spilles også her på kunstgræs.