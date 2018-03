Alexander slap helskindet fra Løvens Hule

Bagsværd-iværksætter er med i et ungt team, der imponerede i Løvens Hule i aftes. To løver har investeret i deres virksomhed Statum

Af Jan Løfberg

Er der noget, som Løverne i TV-programmet Løvens Hule slår hårdt ned på, så er det, når deltagerne ikke er i stand til at svare. Særligt slemt er det naturligvis, hvis man måber på de helt simple og åbenlyse spørgsmål, som man burde kunne svare på i søvne.

Men sådan var det ikke i aftes for Alexander Kragh fra Bagsværd. Han er medejer af iværksætter-virksomheden Statum, der holder til et kælderlokale på Østerbro. Sammen med sine kompagnoner Stefan Schonert, Nicolas Kirk Jørgensen og Kristoffer Kjærulff Jensen imponerede Alexander Kragh i den grad Løverne, da de pitchede deres idé for dem.

De fire unge iværksættere havde nemlig styr på deres tal og præsentation. Og for ikke at komme på glatis havde de trænet i de spørgsmål, som de mente, de kunne blive stillet af de fem frygtindgydende løver.

Derfor sagde to løver ja til at investere i Statum, der anvender datadrevne processer til at hjælpe mennesker og virksomheder med at finde hinanden. Løverne Tommy Ahlers og Birgit Aaby valgte for åben skærm at investere en halv million kroner, eller det der svarede til 20 procent af virksomhedens værdi. Beløbet blev i forhandlingerne efter udsendelsen fordoblet til samlet 1 million kroner – hvilket stadig er 20 procent af værdiansættelsen for Statum – med 10 procent til både Tommy Ahlers og Birgit Aaby.

Gladsaxe Bladet vil i nær fremtid bringe et større interview med Alexander Kragh, hvor han fortæller om den spændende proces Statum er inde i.

På hjemmesiden statum.dk kan du læse mere om virksomheden.