Beskæftigelsesrekord i Region Hovedstaden

Nye kvartalstal fra Danmarks Statistik viser, at der aldrig tidligere har været så mange i arbejde i regionen

I sidste uge kom nye tal fra Danmarks Statistik, som officielt slår fast, at der aldrig tidligere har været så mange i sving i Region Hovedstaden. På landsplan mangler der godt 21.000 personer i beskæftigelse, før Danmarksrekorden er en realitet.

Der var i alt 975.921 beskæftigede i 4. kvartal i Region Hovedstaden. Det er 53.002 flere end den tidligere rekord fra 2008, og i forhold til 3. kvartal 2017 var det 5.028 flere, mens det var 15.862 flere end 4. kvartal 2016.

– Det er selvfølgelig en positiv rekord, ingen tvivl om det. Det er en god ting, når mange danskere er i arbejde, og på landsplan kan vi se en stor stigning i antallet af lønmodtagere i private virksomheder. I fjerde kvartal af 2017, som de nyeste tal dækker over, kan vi se, at beskæftigelsen buldrer frem i København, så det er ikke overraskende, at det netop er der, at rekorden først blev slået, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Fremgang for beskæftigelsen i hele Danmark

Ser man på perioden 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, kom der flere i sving over hele Danmark. Topscorer var Region Hovedstaden, skarpt efterfuldt af Region Midtjylland, mens væksten var noget mere beskeden i Region Nordjylland og Region Sjælland.