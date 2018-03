Bjørnene fra Gladsaxe er klar til semifinalerne

Gladsaxe Bears skal nu gang med semifinalerne i forsøget på at slutte som vinder af 1. division. Var der nogle millioner i klubkassen, kunne man så melde sig til at deltage i den bedste række. Men det er dyrt. Gentofte, Hvidovre og Odense var presset til det yderste for at spille færdig. Foto: Pressefoto.

Hvidovre venter efter to tætte kampe mod Vojens i kvartfinalen

Af DB