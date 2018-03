Blandt Danmarks bedste portrætmalere

Tina maler ikke på lærred. Hun maler i stedet på tyk karton eller på træplader. Man kan se nogle af Tinas billeder på https://www.facebook.com/HexintheFaze/ Foto: Privat

I torsdags kunne man opleve Mørkhøj kunstneren Tina Møller i DR programmet ”Danmarks bedste Portrætmaler”, hvor hun malede en anden lokal kendt- svømmeren og OL-vinderen Pernille Blume

Af Dorthe Brandborg

Det var en beæret Tina Møller, der kom igennem nåleøjet om at være med i programmet, som skal kåre den bedste portrætmaler i Danmark. I alt er der 18 malere, der er blevet udvalgte.

Det har 100 procent været en god oplevelse, og selvom jeg ikke kom videre i programmet, så har jeg fået utrolig god respons og råd af dommerne og de andre kunstnere. Der har været en kammeratlig stemning mellem kunstnerne lige fra start og der har nærmere været tale om en korpsånd mere end en konkurrence, fortæller Tina Møller, der i den grad blev udfordret.

Normalt tager det et par dage for Tina Møller at male et portræt, men i konkurrencen har de kun fire timer.

-Det var ikke tid nok for mig. Jeg har aldrig før malet på tid. For mig vil det tage tre dage, da modningstiden er lige så vigtig for mig. Jeg skal kunne se billedet dagen efter og kunne gå ind og justere. Jeg kunne bestemt godt have brugt et par timer til på billedet, fortæller Tina, der var den eneste, der malede direkte efter Pernille Blume – de andre brugte Ipad.

De lokale kender Tina som Chokoladehexen fra Brønshøj, men chokoladen opgav hun for et par år siden for at hellige sig jobbet som buschauffør. At male er noget hun har gjort i 50 år.

-Jeg maler mest for mig selv og min mentale overlevelse. Men det blev anderledes seriøst, da jeg erfarede, at det det var svært at holde liv i min chokoladebutik, fortæller Tina Møller, der ikke sælger sine billeder.

-Det er mit hjerteblod, der bliver malet ud, derfor er det svært for mig at give dem fra mig. Jeg har givet en del væk og så modtager jeg kommission, fortæller Tina, der fra den 26. maj til den 10. juni i Langes Magasin i Frederikssund kan opleve kunstbilleder af portrætkunstnerne, der var med i programmet.



Tina Møller har en lang kreativ karriere bag sig. Hun både maler og laver dukker. Indtil for et år siden Chokolade- Hex i Husum

Foto: Presse