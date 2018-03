Bliv røgfri i naturen

Fysisk aktivitet og ophold i naturen kombineres nu med et rygestopkursus. Foto: Privat.

Gladsaxe Kommune starter et rygestopforløb, der involverer fysisk aktivitet og ophold i naturen

Nu kan du som borger i Gladsaxe Kommune blive røgfri med et rygestopkursus, der kombinerer rygestop med fysisk aktivitet og ophold i naturen. Rygestoptilbuddet bliver udbudt i et samarbejde mellem Forebyggelsescentret, Natur- og Sejlklubben og Grøn Guide i Gladsaxe.

Konceptet med rygestop i naturen er afprøvet i en håndfuld kommuner med gode resultater, og det har inspireret Gladsaxe Kommune til at udvikle sit eget rygestopkursus i kommunens fantastiske natur.

Kurset starter i april og foregår blandt andet som ’walk and talk’ i naturen og i Natur- og Sejlklubbens lokaler på Radiomarken. Erfaring viser, at der er fem gange større chance for at blive røgfri, hvis man følger et rygestopkursus, og naturen har vist sig som en rigtig god ramme for et rygestop.

– Man får nogle positive oplevelser i naturen og arbejder samtidig med sit rygestop. Med rygestoppet giver man afkald på noget, men får i naturen samtidig noget igen. På kurset bliver man støttet i sit rygestop på mange fronter og får samtidig noget praktisk erfaring med nogle metoder til at aflede rygetrangen. For når man stopper med at ryge bruger man rigtig meget energi på hele tiden at holde fokus på rygestoppet. Det mærker rigtig mange både fysisk, mentalt og socialt. Ved at flytte rygestopkurset ud i naturen, flyttes fokus væk fra cigaretterne og over til en behagelig og oplevelsesrig erstatningsaktivitet, fortæller Gitte Holm, sundhedskonsulent i Gladsaxe Kommune.

Bålplads, tipi og hængekøjer

Basen for kurset er Natur- og Sejlklubbens fantastiske omgivelser med faciliteter som for eksempel bålplads, Tipi og hængekøjer. Og ikke mindst den dejlige natur ved Bagsværd Sø. Leder af Natur- og Sejlklubben Jens Amundsen vil krydre forløbet med gode naturoplevelser, som for eksempel mindfulness i hængekøjen under træerne og samtaler ved bålet. Aktiviteter der giver energi, godt humør og overskud.

Samtidig vil Grøn guide i Gladsaxe Jesper Larsen være turleder på en af kursusdagene, hvor han vil vise deltagerne, hvad man kan opleve i naturen og fortælle noget om områdets historie.

Ti fredage

Rygestop i Naturen ledes af rygestoprådgiver Pernille Bondo Harders, som er uddannet i Kræftens Bekæmpelse. Udover at være ryge-stopvejleder er Pernille biolog og naturformidler.

Kurset starter 13. april og løber over ti uger med syv fredag eftermiddage fra kl. 15.30 til 17.30. Mødestedet er hver gang i Natur- og Sejlklubben, Bagsværdvej 144, lige overfor Klub 144. Der er plads til 12 på et hold. I kurset indgår der fysik aktivitet, ’walk and talk’, sanseoplevelser, gruppesamvær og samtaler og abstinens håndtering. Som deltager skal du kunne gå cirka 3 til 4 km. i et almindeligt tempo.

Kurset er gratis, og borgere på overførselsindkomst har mulighed for at få et tilskud til nikotinsubstitution.

Tilmeld dig kurset på gladsaxe.dk/tilmeldingrygestop – for mere information kan du skrive til rygestop@gladsaxe.dk eller ringe til Forebyggelsescentret på telefon 39 57 57 57 mellem kl. 10-14.