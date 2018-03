Derfor gør svaner som de gør

Få et indblik i en dyreredders hverdag

Af Michelle Madsen

Biologen Anne Sofie C. Meilvang fortæller tragiske historier, sjove anekdoter og giver spændende viden fra sit arbejde som dyreredningskoordinator i Dyrenes Beskyttelse.

Det sker, når hun 22. marts fra kl. 19-21 holder foredrag i Dyrenes Beskyttelse sekretariat på Buddingevej 308.

Hun er uddannet biolog, og har tidligere reddet dyr som bjørne og chimpanser i Kina og Cameroun. Her har hun arbejdet med rehabilitering og redning af vilde dyr. I dag arbejder Anne Sofie C. Meilvang som dyreredningskoordinator i Dyrenes Beskyttelse, og d. 22. marts fortæller hun om sin hverdag, og om hvordan det er at være dyrenes livline.

For hvad gør man, når man står med en nødlandet svane, en fugl med en brækket vinge, eller en kat der er blevet kørt ned? For nogle opstår spørgsmålet først, når de står i situationen. Men for Anne Sofie C. Meilvang er det en del af hverdagen. Der er mange sjove oplevelser, men der er også tragiske historier at fortælle.

”Der er også alvorlige historier. Sidste år var der også sager, der endte med, at vi måtte aflive dyret, hvis det for eksempel havde brækket vingen og aldrig ville kunne klare sig ude i naturen igen,” siger hun.

En anden ting, hun fortæller om, er dyrs biologi og adfærd, og hvad der sker i situationer med dyr og mennesker.

”Jeg kommer blandt andet til at fortælle om svaners naturlige adfærd, og hvorfor de ofte kommer i nogle situationer, de ikke selv kan finde ud af at komme ud af, som når de for eksempel nødlander i folks haver. Mennesker tror også ofte svaner er frosset fast, når de ligger på isen på en sø, men det er de faktisk ikke, ofte ligger de bare og hviler sig ,” fortæller hun.

Pris for foredraget:

Medlem kr. 150/ikke medlem kr. 200,-

Billetterne købes på vores hjemmeside:

http://shop.dyrenesbeskyttelse.dk

Medbring din kvittering på telefon eller på papir.

Den fungerer som din billet – Dørene åbner kl. 18.30

Bliv dyreredder!

Dyrenes Beskyttelse mangler lige nu frivillige dyrereddere, og Dyrenes Beskyttelse holder løbende introduktionsmøder for frivillige, der gerne vil være dyrereddere. Man behøver ikke have en dyrefaglig baggrund for at være frivillig, men det er en fordel hvis du er vant til at have med dyr at gøre.

Du kan læse mere om at hvordan du bliver dyreredder på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/Frivillig-dyreredder

Finder du dyr som har brug for hjælp kan du ringe døgnet rundt på Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812.