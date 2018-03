Det næste bliver en intelligent algoritme

-

Af Ingolf Søndergaard, 2860 Søborg

Jeg læste den 5. marts med rædsel Politikens leder ”Pas på privatlivet”, hvor der er omtalt en kommende ”kinesisk” model til overvågning af alle børnefamilier.

Heldigvis, selv om jeg bor i Gladsaxe kommune, hvor Tine Vesterby Sørensen har besluttet ” at hensigten helliger midlet”, er jeg pensionist.

Det næste bliver vel at ovennævnte bestemmer, at ”en intelligent algoritme” bestemmer, hvornår en pensionist skal gå i seng!

Ps. Databeskyttelsesloven. Er det en lov, der kan tolkes som ”elastik i metermål”?