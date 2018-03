Det sker der på dyreinternatet

Foto: Foto: Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse byder på foredrag om en hverdag med svigtede dyr og mange følelser

Af Michelle Madsen

At lede et af Dyrenes Beskyttelses Internater er ikke et job – men en livsstil.

Lene Frahm er vært og foredragsholder. I det daglige leder hun Fyns Internat.

Internaterne er et beredskab, som står klar 365 dage om året. De hjælper årligt tusindvis af dyr. Men hvad sker der egentlig med dyrene, når de lander på Internat? Og hvordan kan man være i det, uden at gå i stykker? Har dyr følelser? Hvordan træner vi dyrene og klargør dem til nye hjem? Kan vi redde alle? Få svar på det og meget mere.

Det sker onsdag 4. april fra kl. 19.00-21.00, hos Dyrenes Beskyttelse sekretariat på Buddingevej 308.

Billetterne købes via hjemmesiden: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/foredrag

Medlemsprisen er kr. 150,00 og prisen for ikke medlemmer er kr. 200,00 pr. billet. Medbring din kvittering på telefon eller på papir. Den fungerer som din billet – dørene åbner kl. 18.30.