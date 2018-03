Drop masseovervågning af børn

-

Af Julian Bybeck Tosev

Hele landet kender nu Gladsaxe som kommunen, hvor man vil masseovervåge alle børn, hvilket er dybt nedslående. Det bekymrer mig, at man som kommune kan foreslå et system, som samkører alle oplysninger om børn, med den begrundelse at man vil opspore udsatte børn.

Man bør kraftigt overveje konsekvenserne ved, at kommunen får adgang til så omfattende et datamateriale om alle børn. Det er ikke uden grund at firmaer som Facebook og Google er blevet så magtfulde. Deres primære opgaver er at samkøre data. Data er lig med magt, og meget data er lig med meget magt. Det kan godt være, at de nuværende politikkere har gode hensigter med samkøring af data, men politikkere kommer og går, mens data om kommunens børn altid vil ligge på kommunens computere.

Jeg bliver, som forælder, bekymret for, hvordan kommunen vil beskytte, videregive og håndtere data om mine børn, og jeg vil fremover være mere påpasselig med at give kommunen data om mine børn. Vi har netop modtaget et brev fra min datters folkeskole om, at skolen skal afholde en national trivselsundersøgelse, som kommunen får adgang til.

Vil data fra denne undersøgelse også indgå i den samkørte data? Hvor længe vil kommunen opbevare denne trivselsmåling om min datter?

Jeg er kommet i tvivl om hvorvidt min datter overhovedet skal deltage i den nationale trivselsmåling.