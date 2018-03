En blind øjenåbner

Maria Væring fra INFOBA har anskaffet sig den lille box, der kan sige ”It’s easy” på mange forskellige sprog. Foto: Kaj Bonne.

INFOBA fra Gladsaxe er med i projektet ”Vækst med social bundlinje”, og det foreløbige forløb har været givtigt for virksomheden

Af Jan Løfberg

Den sociale ansvarlighed blandt danske erhvervsvirksomheder er generelt høj. Derfor var det også noget af et tilløbsstykke, da Den Sociale Kapitelfond sidste efterår tilbød virksomheder i kommunerne Gladsaxe, Rudersdal og Frederiksberg at deltage i fondens andet acceleratorforløb under overskriften ”Vækst med social bundlinje”.

Virksomhederne deltager i et seks måneder langt forløb, hvor de i flere workshops sparrer med nogle af Danmarks mest kompetente folk inden for salg og marketing, drift, strategi og organisationsudvikling. Ligesom virksomhederne rådgives om at udvikle sociale modeller.

Fra kommunens side er man meget opmærksom på det sociale element: – Når virksomhederne oplever en vækst på bundlinjen, er de forpligtet til at snakke med jobcentret om at ansætte udsatte ledige, siger erhvervskonsulent Tommy Engedal fra Gladsaxe Kommune.

Denne ”kontrakt” mellem kommune og Den Sociale Kapitalfond på den ene og virksomheden på den anden side er afgørende for projektets bæredygtighed.

Blandt de fire udvalgte Gladsaxe-virksomheder er INFOBA, der ligger på Vandtårnsvej og er en mellemstor virksomhed med 12 ansatte. INFOBA leverer digitale løsninger inden for pædagogik og læring. Virksomheden sætter med egne ord strøm på pædagogikken. For INFOBA har det været helt oplagt at se på, hvem der for eksempel kan varetage testarbejde inden for software til de pædagogiske områder.

Det perfekte match

– Vi har hele tiden haft et ønske om at ansætte udsatte. Blandt andet spidsede vi ører, da supermarkedskæden Fakta ansatte autister. De er grundige og har nogle særlige kompetencer, som vi også kan bruge i vores virksomhed. For eksempel til software-testarbejde, siger direktør og salgsansvarlig Maria Væring fra INFOBA.

INFOBA havde endnu ikke fundet det perfekte match mellem virksomheden og en udsat ledig, men en dag blev man tilsmilet af tilfældets lykketræf: – Vores køkkenmedhjælper kom selv og bankede på vores dør. Med blot seks fuldtids- og seks deltidsansatte, har vi ikke behov for en køkkenmedhjælper på fuld tid. Men et lille job på et par timer om dagen passede begge parter perfekt, siger Maria Væring.

Maria Væring er ret begejstret for det undervisningsforløb, hun har været igennem: – Noget af det vigtigste vi har fået ud af at være en del af forløbet hos Den sociale kapitalfond er en skarpere definition af vores mission, dvs. vores ”why”. Alle børn har ret til at lære. Det er drivkraften i alt, hvad vi foretager os. Men vi tror på mere end det. Vi tror på, at vi kan skabe den største forskel for børns liv gennem systematisk og målrettet læring og leg mens, de er små.

Vi tror også på, at børn udvikler sig bedst i gode, dannende fællesskaber med kompetente voksne. Og vi tror på, at jo bedre redskaber, det pædagogiske personale har, jo bedre læring kan de skabe sammen med vores børn.

Derfor er vores ambition hver dag at skabe og levere unikke, digitale redskaber til det pædagogiske personale, så de kan hjælpe alle børn med at lære gennem leg i verdens bedste børnehaver, vuggestuer og dagplejer.

Vi lever, leger og leverer i krydsfeltet mellem pædagogik og IT. Personalets hverdag er vores udgangspunkt – det er herfra vores verden går. Vi håndsyr digitalt værktøj, så det passer til hvert enkelt barn, hver institution og hver situation. Men vi leverer også standardløsninger efter behov.

Altid med øje for hvordan teknologien bedst hjælper det pædagogiske personalet med at lære hvert barn mest muligt gennem leg.

Øjenåbner

På den første workshop i forløbet skete der noget, som virkelig satte tankerne i gang hos Maria Væring. Efter en pause sad en oplægsholder parat på scenen. Han fortalte, at han var systemudvikler og sælger. Ingen havde set ham gå op på scenen, for så havde de formentligt opdaget, at han var blind: – Nu gik der et stykke tid. Det kom virkelig bag på mig, men det var lærerigt. Alle kan besidde nogle kompetencer, som man ikke umiddelbart tror, de har, hvis man kender deres baggrund eller handicap, siger Maria Væring.

Den blinde systemudvikler fremviste for forsamlingen en lille rund boks, hvor man kan trykke på en rød knap med ordene ”It’s easy”: – Du kan selv vælge sprog, og så siger den, at det er let på engelsk, italiensk, spansk og andre sprog. Den symboliserer i hvor høj grad, det handler om ens egen indstilling, siger Maria Væring.

For Maria Væring har der været andre spændende opdagelser på de foreløbige workshops: – Det har været givende at høre om andre virksomheders udfordringer. Dialogen har åben og ærlig, hvor man også fortæller om de fejl, man begår. Det kan løfte andre videre: Aha, vi er ikke de eneste, der har begået den fejl.

INFOBA har med fordel en række medarbejdere ansat i deltidsordninger: – Det skal passe begge parter. Nogle jobs passer perfekt til en deltidsordning, og her er det åbenlyst at kigge i retning af de udsatte ledige, siger Maria Væring.