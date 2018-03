En slående start

Borgmesteren Trine Græse slog muren ind, som startskud til nedrivingen af Kellersvej 10. Foto: Privat.

78 nye boliger opføres på Kellersvej 10. Nedrivningen blev sat i gang af borgmesteren

Af /

– Nu vil jeg prøve, om jeg kan slå et hul i muren her på Kellersvej 10, sagde borgmester Trine Græse (A) onsdag eftermiddag i sidste uge foran de mange fremmødte beboer.

Og et hul kom der. Med en massiv guldhammer, der krævede fire hænder at holde oppe, begyndte hun nedrivningen af boligområdet for borgere med handicap og udviklingshæmning på Kellersvej, der efter tre års tilløb med flere arkitektkonkurrencer nu står foran en kæmpe omvæltning.

– Vi tager hul på et epokegørende byggeprojekt. Vi vil skabe helt nye og moderne boliger og åbne os for verden udenfor, så alle dem, der bor og færdes i området omkring os, kan få lejlighed til at møde os som en naturlig del af den hverdag, vi lever i på Kellersvej, fortalte Trine Græse i sin tale.

Byggeprojektet drejer sig om 78 almene plejeboliger, 18-20 kommunale botræningsboliger i nuværende bygninger og renovering af flere ældre bygninger til fælles boligareal, serviceareal, aktivitets- og samværstilbud og personalefaciliteter.

Boligerne bygges i hestesko

Kellersvej 10 er den første bygning, som skal rives ned for at gøre plads til det nye boligkompleks på Kellersvej. De nye boliger udformes som gårdhavehuse, som skal placeres rundt om flere ældre bygninger, der vil blive bevaret.

Gårdhavehusene bygges sammen i seks forskellige bo-grupper med 13 almene boliger i hver. Boligerne opstilles i en hestesko med en yderside med egen indgang udadtil og fællesarealer og personalefaciliteter placeret ind mod midten af hesteskoen.

Opførelsen af de nye boliger på Kellersvej skal efter planen stå færdige om tre år i 2021. Indtil da er beboerne genhuset i 48 nye genhusningsboliger, som er stillet op midt på plænen på Kellersvej.