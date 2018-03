Erhvervsbyens byrum løftes

Studieturens deltagere var klædt godt på, da de var rundt i Gladsaxe Erhvervsby. Foto: Privat.

Gladsaxe Kommune, grundejere, investorer og andre interessenter sendte deres folk i marken i Gladsaxe Erhvervsby

Af Jan Løfberg

Foråret skulle være startet, men sneen faldt tæt ned over deltagerne i den ny byrums-taskforce i Gladsaxe Erhvervsby. Byrumsgruppen – der bl.a. består af folk fra kommunen, grundejerne og investorerne – var på studietur i Gladsaxe Erhvervsby, som de allerede investerer eller bor i eller har planer om at investere mere i. Målet med byrumsgruppen er at nå frem til nogle konkrete initiativer til, hvordan man gennem samarbejde kan løfte området.

Gladsaxe Erhvervsby har samlet denne byrumsgruppe, fordi den kan medvirke til at gøre Erhvervsbyen endnu mere attraktiv og tilgængelig både for virksomheder og borgere. I øjeblikket er bl.a. PensionDanmark, MT Højgaard, NCC, CASA, Dades Ejendomme, Freja Ejendomme, RED og Gladsaxe Kommune med i byrumsgruppen, som er åben for alle virksomheder.

– Vi er glade for at opleve det store engagement fra alle de store investorer og

virksomheder i området. Der er ingen tvivl om, at de ser et stort udviklingspotentiale i området ikke mindst på grund af letbanen. Og der er et ønske om at arbejde sammen på tværs. Det lover rigtig godt for den kommende udvikling af området, siger Karen Brosbøl Wulf, leder af Gladsaxe Erhvervsby.

På studieturen besøgte deltagerne den kommende Tobaksby, det nye område ved Søborg Møbler, Rosenkæret, Vandtårnsvej samt skoven og Mørkhøjgård ved Mørkhøj Bygade.

Taskforcen vil arbejde for at give området sit eget særkende samtidig med, at området skal være grønnere, og det skal være nemmere at bevæge sig på tværs af Erhvervsbyen via grønne stier.