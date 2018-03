Fælles akutfunktion vil gavne borgerne

-

Af Lene Svendborg (A)Byrådsmedlem Medlem af Sundheds-og rehabiliteringsudvalget

På byrådsmødet 21. marts godkendte et enigt byråd de sidste praktiske forhold vedrørende den kommende akutfunktion.

Akutfunktionen er et tvær-kommunalt samarbejde imellem Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommune. Den skal sikre en hurtig og kvalificeret pleje og behandling af fortrinsvis +65 årige og borgere med f.eks. kronisk sygdom.

Dette vil skabe et mere sammenhængende forløb for borgerne, der i mange tilfælde vil være sparet for besøg hos egen læge eller et langstrakt ophold på en akutmodtagelse på hospitalet.

Tilbuddet om behandling i eget hjem, udført af specialiserede sygeplejersker i samråd med læger, vil være en yderst hensynsfuld indsats for vores ældre og syge borgere – ikke mindst for vores demente borgere, for hvem det kan være belastende at tilbringe længere tid væk fra vante omgivelser.

Jeg glæder mig til at følge akutfunktionens arbejde tæt, og med en vellykket opstart er jeg sikker på at mange af de tre kommuners borgere vil få stor gavn af tilbuddet i fremtiden.