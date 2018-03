Farvel sukkersyge

Preben Simonsen har i den grad fået udbytte helbredsmæssigt af at dyrke motionscykling. Han er blevet mindre, og kroppen fungerer langt bedre. En ren vinder. Og så er der masser af socialt samvær, når man lider sammen med store smil. Foto: Kaj Bonne.

Tusindvis af kilometer på motionscykel blev belønnet

Af Niels Rasmussen

23. februar 2018 blev Preben Simonsen nærmest genfødt.

-Lægen fortalte mig, at der nu var fuldkommen styr på blodsukker, blodtryk og kolesteroltal, siger Preben Simonsen.

-For en halv snes år siden havde jeg nogle problemer med den ene arm, hvor penicillin ikke kunne slå en hævelse ned. Det endte med en indlæggelse, og så blev jeg lige tjekket, når jeg alligevel var der. Det viste sig så, at jeg havde diabetes 2. Bagefter kunne jeg jo godt se, at jeg nok havde drukket lidt rigeligt med vand, men ellers havde jeg ikke følt mig generet. Der var ikke så mange andre symptomer

Preben Simonsen gik i gang med at stikke sig, så der kom insulinbalancen på plads. Der blev også spist en pæn portion piller i løbet af dagen.

-Men ellers gjorde jeg ikke noget særligt for at leve anderledes og sundere.

-Heldigvis havde min kone året i forvejen overtalt mig til at blive meldt ind i Danmark, så det blev aldrig den store udgift med medicinen. Så han levede på den måde i fem år.

Preben Simonsen er annoncesælger på Gladsaxe Bladet, og på den måde var han kommet i kontakt med X-trainer, der holder til på Lerhøj i Bagsværd. Her står der 42 motionscykler i et lokale, hvor man på en storskærm kan se, hvordan man ligger placeret i feltet. Den slags animerer til at give den en ekstra skalle.

-En af instruktørerne opfordrede mig til at tage en prøvetime, og en regnvejrsdag gav jeg efter og sagde, at jeg kommer på lørdag. Det er fem år siden. Og siden er det bare gået den rigtige vej. Motionen har i den grad hjulpet.

Vægten er faldet markant – ganske langsomt – og besøgene hos min læge førte til den ene opløftende besked efter den anden. Det hele gik stille og roligt, og jeg noterede mine testresultater ned. Jeg ændrede også på kosten, så den blev sundere.

-Jeg har fået tjekket mine øjne og mine fødder. Øjnene er som de skal være, mens der et ganske minimale problemer med fødderne, som jeg sørger for at få passet og plejet. Og det vil jeg fortsætte med.

-Jeg cykler også videre, så der lige kan ryge 3-4 kg til. Når man cykler 50 minutter og kører over 20 km og det ofte er med pæne stigninger, så får man brugt noget energi. Og det har jeg så gjort mange, mange gange, siger Preben Simonsen.

Før i tiden var medicinskabet fyldt godt op.

-Nu ligger der et par hovedpinepiller. Herligt, siger den nyfødte 61-årige.