Flere lægehuse i fremtiden

Foreløbig er der afsat midler til èt på Kiplings Allé

Af Jan Løfberg

I Gladsaxe Kommune er det fortsat sådan, at tre ud af fire lægepraksisser styres af en enkelt læge med egne patienter. Tendensen blandt yngre læger går i retning af fællesskab i et såkaldt lægehus. Således har to yngre læger, der har købt en solopraksis, ønsket at slå sig sammen i egnede lokaler. I forbindelse med at dagsinstitutionen Kiplinggård fusionerer med Elverdammen, bliver lokalerne på Kiplings Allé 6 ledige, og disse tilbydes de to yngre læger.

Økonomiudvalget har indstillet, at kommunekassen finansierer 1,65 mio. kr. til en anlægsbevilling og rådighedsbeløb med henvisning til fremtidige lejeindtægter.

– I kommunen har vi stadig en del lægepraksisser, hvor der er dårlig tilgængelighed, fordi de forefindes i bebyggelser uden elevator. Lægehusene sikrer en god tilgængelighed, og det synes som om, at de yngre læger ønsker at drage nytte af hinandens faglige kompetencer. Lægehusene er derfor med til skabe en øget tryghed blandt borgerne, som heller behøver at tænke på, om deres læge har ferie eller ej, da en anden læge altid vil stå parat, siger borgmester Trine Græse (A), der ser frem til endnu flere lægehuse i Gladsaxe de kommende år.