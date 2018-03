Fortiden genopleves

Donald Sutherland og Helen Mirren i “Vores livs rejse”. Foto: Scanbox

Helen Mirren og Donald Sutherland kan opleves i Bibliografen

I ”Vores livs rejse” møder publikum Ella og John, spillet af henholdsvis Helen Mirren og Donald Sutherland, der har været gift i mange år. De to pensionister stikker en dag af i en gammel autocamper for at se Hemingways hus i Key West. Rejsen bliver en tur ned ad mindernes boulevard, og gør ”Vores livs rejse” til en af den slags livsbekræftende film, man ikke ser så ofte. Så meget mere grund er der derfor til at indfinde sig i Bibliografen og lade sig tage i hånden af to skuespillere i deres karrierers efterår; to skuespillere der ikke har mistet det mindste i hverken styrke eller indlevelse. De to skuespilleres præstationer og filmen som helhed er en udsøgt fornøjelse.

”Loving Vincent” er en kunstfilm med stort K, og den skildrer den ganske velkendte historie om Vincent van Gogh. Måden den gør det på, er dog alt andet end velkendt. I ”Loving Vincent” præsenteres publikum for en sanseoplevelse ud over det sædvanlige. Ikke nok med at filmens historie er medrivende og følsom, så er den også verdens første 100% olieanimerede film. Resultatet er overraskende, fortryllende og ganske enkelt enestående i filmhistorie. Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 15. marts.

Lørdag 17. marts vender ”Hulemanden Sten” tilbage til endnu en forpremiere i Bibliografen. Folkene bag Walter og Trofast og Frode Får har ramt plet igen, og publikum kan godt forberede sig på et helt vildt og gakket ”take” på verdenshistorien set igennem de fantastiske stop-motion dukkers øjne. ”Hulemanden Sten” er sprudlende sjov fra først til sidst, og der er uden tvivl noget at komme efter for børn og voksne i alle aldre.