Af Uffe Jarl Iversen

Går tit på Vandvejen fra Gladsaxevej og ”ned” til Tinghøjvej, nær Buddinge center. Uden biler og larm og os er vejen /stien en velsignelse for os fodgængere, hundeluftere og cyklister!

Selv i disse mørke tider er det skønt at kunne gå denne strækning. Belysningen er fin, så hvis især piger og kvinder føler frygt eller direkte angst for at gå/cykle der, er det ærgeligt og synd for dem!

I de 30 år jeg har boet her er der aldrig sket noget kriminelt /voldeligt overfald eller lign!