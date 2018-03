Genåbner i Vangede

Stor fest når Netto slår dørene op til en større butik på Dalstrøget i Vangede

Af Jan Løfberg

Arealet er nu på 545 kvadratmeter. Fokus bliver nu lagt på blandt andet en frugt- og grøntafdeling med masser af økologi fra Løgismose alle ugens dage. Sådan er det for den genåbnede Netto på Dalstrøget 133, 2870 Dyssegård.

Den 45-årige Imran Hismani står i spidsen for det nye tiltag. Han startede i Netto som servicemedarbejder i 1989 og er avanceret gennem systemet. Han har tidligere haft ansvaret for adskillige Nettobutikker på Sjælland, og han er klar til at bruge sin mangeårige erfaring i Vangede.

Åbningsdagen holdes torsdag den 15. marts. Fra kl. 7.30-8.00 vil der blive serveret kaffe og chokoladeboller udenfor til de morgenfriske. Nettos jazzorkester spiller op til en festlig dag. Hele dagen vil der være lækre smagsprøver og mange attraktive åbningstilbud. Nettos nye åbningstider er fra 8-22 hver dag.