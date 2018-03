GIF holdt åben motionsdag

Stemningen var fin på den åbne motionsdag - lige fra morgenstunden, hvor deltagerne havde fælles-opvarmning. Foto: Privat.

Nyt initiativ for voksne i GIF-Gymnastik

Af /

GIF-Gymnastik har arrangeret en lang række åbent hus-dage for børn. Det har været en stor succes og har medvirket til at gøre ventelisterne endnu længere. Men for de ældre aldersgrupper er det stadigt muligt at komme til med det samme. Derfor fik foreningen ideen til at lave den første åbne motionsdag for voksne i lørdags. 30 entusiastiske deltagere mødte op, og der var fire tilbud: herremotion, knogletræning, dans og yoga. I løbet af dagen kunne hver deltager prøve to af tilbuddene.

– Det var en virkelig god dag, og folk var meget begejstrede. Vi viste, at tingene kan foregå i et tempo, så alle kan være med. Vi startede med fællesopvarmning og sluttede dagen med frokost, fortæller Ida Lykke Bang, projektmedarbejder i GIF-Gymnastik.

Tilbuddene er henvendt til alle voksne – det vil sige alle over 18 år, men det er især aldersgrupperne fra 30 og opefter, som deltog.

GIF-Gymnastiks motionsdag blev afholdt i forlængelse af det store Bevæg Dig for Livet-samarbejde.

– I den kommende tid vil vi gøre forskellige tiltag for at øge synligheden omkring voksenholdene, siger Ida Lykke Bang.