Gode råd til håndværkere

Fik råd om, hvordan de kan få fyldt ordrebogen

Af /

Der var fem gode råd til de lokale håndværkere, der gerne vil have ordrer i bogen, da Gladsaxe Kommune i forrige uge inviterede til dialogmøde på Rådhuset. For dem, der ikke deltog, kommer de gode råd her:

1. Kom i betragtning til større byggeopgaver:

Kom i betragtning til Ejendomscenterets større udbud, rammeaftaler og vedligeholdelsesopgaver ved at tilmelde dig på kommunens leverandørdatabase: Send en mail til ejendomme@gladsaxe.dk om, hvad din virksomhed er god til og gerne vil lave for kommunen.

2. Hold øje med større udbud:

Tilmeld dig kommunens erhvervsnyhedsbrev, hvor du får info om Ejendomscenterets større udbud. Gå ind på gladsaxe.dk/erhverv

3. Kom i betragtning til mindre vedligeholdelsesopgaver:

Kontakt kommunens decentrale institutioner, hvis du vil i betragtning til mindre vedligeholdelsesopgaver

4. Vær obs på det nye bygningsreglement:

Tag en tidlig dialog med kommunens byggesagsafdeling, hvis du er i tvivl om, hvad det nye bygningsreglement betyder for dine kunder, herunder de nye regler for ansvar og certificering. Kontakt Byggesag på 39 57 59 05 eller

byggesag@gladsaxe.dk

5. Hold øje med vækstpotentialet i bæredygtige byggeløsninger:

Kommunen bygger lige nu en svanemærket daginstitution og flere kommer til. Der er et stigende marked for bæredygtigt byggeri både til offentlige og private kunder. Kommunen har tre tilbud til virksomheder, der vil finde vej til nye kunder og markeder gennem bæredygtighed. Kontakt erhvervskonsulent Tommy Kronborg på tomkro@gladsaxe.dk