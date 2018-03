Godt de ikke kom allesammen

Annette Heick sørgede for at bringe deltagernes humør i topform med en stribe pophits. Foto: Kaj Bonne.

Nu over 20.000 medlemmer af Kvickly Buddinge

Af Jan Løfberg

Kvickly Buddinge er Danmarks største Kvickly målt på medlemmer. Medlemsfremgangen for varehuset på Buddingevej fortsætter, så medlemstallet nu er på 20.196. Imponerende – særligt når man sammenligninger med kommunes indbyggertal, der endnu ikke har ramt 70.000. Heldigvis mødte ”blot” 480 af dem frem til årsmødet på Gladsaxe Gymnasium. Det vil sige, at der endnu en gang var fuldt hus til ord, mad og sang.

År efter år har Kvickly Buddinge kunnet fortælle medlemsskaren om fremgang på alle parametre. Sådan var det dog ikke i år. Væksten er stoppet, men det kunne næsten ikke være anderledes med det generende vejarbejde ved Buddinge Station, som naturligvis har ramt varehuset. Alligevel holdt alle budgettal, og omsætningen er stadig på den gode side af 200 millioner kroner. Kvickly Buddinge er således stadig i på COOP Kvicklys top-femliste, og for 12. år i træk er man målt på indtjeningen i top-3.

For det kommende år er forventningen status quo, for vejarbejdet fortsætter i et helt år endnu. Men ellers kunne varehuschef Kenneth Mattsson som sædvanlig kun berette om succeshistorier. Således har 5.600 – altså mere end hver fjerde – tilmeldt sig varehusets medlemsapp.

– Ingen andre butikker har så mange på medlemsappen, og det er dejligt at være førende på noget, som er er fremtidens værktøj. Medlemmerne kan følge alt digitalt på appen. De kan og bruge appen til at betale med; modtage tilbud; se deres eget forbrug; finde opskrifter osv. osv., siger Kenneth Mattsson.

Også på den økologiske front oplever man fremgang. I grøntafdelingen er 12 % af de solgte varer økologiske, mens tallet på landsplan er blot 10%. Tendensen er tydelig, og der bliver i Kvickly Buddinge solgt endnu flere økologiske varer end tidligere.

Efter butiksbestyrelsens og varehusets beretninger var der underholdning med Annette Heick. Det var noget som virkelig faldt i medlemmernes smag, og humøret fik yderligere en gang lak, da der blev budt på lidt godt til ganen.



Peder Merrild (tv.) stoppede efter 26 år i bestyrelsen, hvor han i

en priode også var formand. Han fik blomster af den nuværende formand Simon Dyngbo.



Efter beretningerne tog flere af medlemmerne ordet.



Det nye hold i butiksbestyrelsen. Fra venstre Helge Thuesen,

Marianne Rasmussen, Birgit Rasmussen, Simon Dyngbo,

Lone Bløcher, Helene Bjerregaard Ipsen og Jeanette Knudsen.



Butiksbestyrelses formand Simon Dyngbo under sin beretning, der blev holdt for de 480 fremmødte medlemmer.