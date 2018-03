Gymnasieelever hjælper Novozymes

Her giver eleverne deres bud på, hvordan man kan arbejde med køernes udledning af metangas. Foto: Privat.

Eleverne er med til at løse et verdensproblem

Af /

Forleden besøgte 70 elever fra Virum Gymnasium Novozymes. Det var ikke et helt almindeligt besøg. Hjemmefra havde eleverne arbejdet med projekter, der havde til formål at være med til at løse et af verdens store udfordringer – foder til dyr.

En af grupperne fremlagde et projekt, der viste hvordan det er muligt at designe enzymer til at forbedre fordøjelsen hos grise.

Når grise spiser deres foder, så handler det om, at de udnytter det bedst muligt og at så lidt som muligt af foderet går til spilde. På den måde kan enzymer være med til at sikre grisene et bedre liv, og at foderet bliver udnyttet bedst muligt. – Det er en fantastisk god idé, og jeres videnskabelige arbejde er på meget højt niveau, sagde science manager Mikkel Klausen fra Novozymes til eleverne.