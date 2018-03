Hakkedrenge – lavet af planter

Hakkedrenge fra Naturli’ Foods kan hurtigt laves til en saftig burger. Foto: Privat.

Irma og 1200 Coopbutikker får plantekød på menuen

Alle Irma-butikker og snart 1200 Coop-butikker over hele landet får nu Hakkedrenge i køledisken fra Naturli’ Foods. De er lavet 100 pct. af planter, men de ligner hakkebøffer af oksekød, de smager som hakkebøffer, og de kommer til at ligge i køledisken ved siden af hakket oksekød.

”Danskerne elsker kød, men samtidig ser vi i disse år, at rigtig mange – specielt yngre mennesker – gerne vil spise mere plantebaseret kost. Så vi forventer en stor efterspørgsel efter de nye Hakkedrenge,” siger Lars Aarup, analysechef i Coop.

Og lysten til at spise planter frem for kød minder om en madrevolution. I dag dropper flere end hver fjerde dansker kødet én dag om ugen (28 pct.), og mere end hver anden har et ønske om at spise mindre kød.

NATURLI’ Hakket blev introduceret i Danmark lige efter nytår og har været en overvældende succes fra første dag. Derfor tager Naturli’ Foods og Coop nu et skridt mere for at mætte forbrugernes lyst til at skifte kød ud med planter. Nu lancerer Coop Hakkedrenge, som er formet som bøffer. Hakkedrengene er allerede nu i køledisken i alle godt 80 Irma-butikker og i slutningen af marts vil de være i alle Coops godt 1200 butikker landet over. Her kan man købe en pakke med 2 Hakkedrenge (200 gram) til 18 kr. (normalpris)



Lysten til planter stiger dag for dag

Rigtig mange vil gerne spise mindre kød, selv om de elsker kød, fordi de tænker på egen sundhed og naturen. Der er markant mindre CO2-udledning og forbrug af vand forbundet med at producere plantebaseret kost end ved produktion af animalsk kost.

Og alt tyder på, at danskerne gerne vil spise mere plantebaseret.

”Danskerne spiser næsten 30.000 tons hakket oksekød om året. Vores mål var at tage 5 pct. af markedet for hakket oksekød inden for tre år. Allerede en måned efter lanceringen af Naturli’ Hakket var vi meget tæt på at indfri målet. Vi tror på, at øget viden giver øget lyst til at spise en mere plantebaseret kost. Derfor er vi gået i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, så vi kan få endnu mere viden på bordet,” siger direktør Henrik Lund fra Naturli’ Foods.

Han fremhæver, at ambitionen har været at lave en basisfødevare, som får mundvandet til at løbe – også hos en kødelsker, og så skal det være så let at få fat i og tilberede, at det kan passe ind i selv den mest hektiske hverdag.