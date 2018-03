Høj- og lavkultur i skøn forening

Et af de udsøgte oliemalerier, der udgør billedsiden i “Loving Vincent”. Foto: Miracle Film

Van Gogh og John Mogensen i Bibliografen

På torsdag 8. marts er der premiere på den længe ventede portrætfilm, ”Så længe jeg lever”, om den folkekære musiker John Mogensen i Bibliografen. Filmen er en dramatisk og poetisk rejse gennem John Mogensens liv. Et liv med enorm succes, men også et liv med en høj pris. Biografpublikummet følger John Mogensen fra barndommen til den første popularitet med Four Jacks, den efterfølgende nedtur og endelig det enorme gennembrud.

Kan man ikke få nok af John Mogensen, er der 14. marts mulighed for at få en helt særlig oplevelse. Her byder Bibliografen og Gladsaxe Jazzklub nemlig velkommen til John Mogensen Showband, der inden aftenens forestilling går på scenen.

Også ”Loving Vincent” skildrer en kunstner i indre oprør. Men modsat John Mogensen måtte Vincent van Gogh tage til takke med eftertidens lovprisning. Historien om van Gogh er velkendt, men i ”Loving Vincent” præsenteres publikum for en sanseoplevelse langt ud over det sædvanlige. Filmen er nemlig verdens første 100% olieanimerede film, hvor 150 kunstnere har malet hvert eneste ene af de malerier, filmens 65.000 billeder krævede. Resultatet er uovertruffent og ganske enkelt en enestående oplevelse.

”Loving Vincent” har premiere torsdag 15. marts, men allerede 13. marts er der forpremiere, hvor Arkens museumsinspektør, Dorthe Juul Rugaard, indleder filmen med et foredrag om van Gogh. Også lørdag 10. marts er der forpremiere, når ”Hulemanden Sten” rammer Bibliografens store lærred. ”Hulemanden Sten”, der ellers har premiere torsdag 22. marts, er lavet af folkene bag Walter og Trofast og Frode Får, så der er garanti for masser af gode grin og skøre optrin.