I animationens tegn

Sten i aktion i “Hulemanden Sten”. Foto: SF Studios.

Bibliografen viser Peter Kanin og Hulemanden Sten

Det verdensomspændende børnebogsfænomen, ”Peter Kanin”, rammer nu det store lærred for første gang. Peter og vennerne fra skoven får sig en ordentlig overraskelse, da Thomas Suhr pludseligt flytter ind i deres favorithus. Især Peter Kanin får hurtigt nok af den nye lejer og gør nu alt, hvad han kan, for at slippe af med det ondskabsfulde og dyrehadende menneske.

Ligesom den nært relaterede ”Paddington” benytter også ”Peter Kanin” sig af en blanding af computeranimerede dyr og levende skuespillere. Det fungerer fantastisk godt og især interaktionen mellem dyr og menneske er her fuldstændig troværdig.

I den forhistoriske animerede komedie, ”Hulemanden Sten”, keder Sten sig lidt i sit triste stenalderliv. Han vil have eventyr og jage mammutter, men en dag får han mere, end han drømmer om, da bronzealderen banker på døren… bogstaveligt talt. Den mægtige Lord Snøp fra bronzealderbyen har nemlig fundet bronzemalm i dalen. Stenalderfolkene tvinges ud i ødemarken, men Sten tages til fange og føres til bronzealderbyen, hvor mødet med civilisationen får Sten til at indse, at stenalderfolkets tid måske er forbi.

”Hulemanden Sten” er lavet af Aardman Studios, der er folkene bag så populære figurer som Walter, Trofast og Shaun the sheep. Instruktøren benytter sig af den enormt tidskrævende, men utroligt smukke claymation-teknik, der de senere år har fået lidt af en renæssance med så flotte film som ”Mit liv som squash” og ”Æsketroldene”. ”Aardman og Nick Park er dog stadig helt sine egne, hvilket ”Hulemanden Sten” er et fremragende eksempel på.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 22. marts.