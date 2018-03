Indblik i en teenagers liv

Fire af det medvirkende i GXUs musical. Foto: Privat.

GXUs musical viser et skoleårs opture og nedture.

– Det er den personlige oplevelse, der gør denne musical speciel”, fortæller Sascha Nielsen, der til dagligt går i 10F på GXU. Sammen med resten af eleverne på det musisk/kreative spor opfører hun i denne uge musical-forestillingen HASHTAG – en forestilling om et skoleår. Forestillingen handler om, hvordan det er at gå i 10. klasse på GXU. Hvilke stadier man, som elever, gennemgår, hvordan teenagere tænker og har det, samt hvorfor eleverne valgte at gå på GXU, og hvad der skal ske bagefter.

Wilhelm Borregaard, elev i 10CD, er sikker på, at forestillingen både vil være vedkommen for de unge og de voksne:

– Eleverne vil kunne relatere til meget af det, der sker i scenerne; skolefotoet, skolehjemsamtale, ensomheden og gruppearbejdet – og de voksne kan genkende scenerne, fra dengang de var unge.

– Når først publikum ser det, hører musikken og ser skuespillerne – og hvor gode de reelt er, så tror jeg, de også vil tænke, at det er fedt!, siger Sascha og fortsætter: – Det er jo, hvad man gør det til. Hvis man kæmper for, at det skal blive et godt stykke, så kommer publikum også til at mærke det.

Fed musik

De første scener blev forberedt tilbage i november. Lærerne opstillede rammerne og gav et overblik, så eleverne kunne brainstorme på idéer til sangtekster og finde de personlige fortællinger frem.

– Det gode ved en musical er, at man får brugt alle de forskellige elementer på bare én specifik ting. Det er en god oplevelse, der forener tre ting, konstaterer Gerson Embaló, der til dagligt er elev i 10CD. De tre ting, som Gerson peger på, er forankret i kreativiteten. I forhold til musicallen har musikeleverne skrevet alle sangene og musikken, dramaeleverne har skrevet manuskriptet og billedkunst-eleverne har lavet kulisserne.

Sammenhold og tryghed

Når vi spørger eleverne om, hvad der er vigtigst for at lykkes med en musical, er de alle enige om, at sammenhold og tryghed er to meget væsentlige elementer.

– Det handler om samarbejdet – det handler om at være sammen om det her stykke. Én person kan ikke gøre det alene, siger Gerson, mens Sascha støtter op: – Det vigtigste er tryghed. Hvis man ikke har tryghed, kan man ikke leve sig helt ind i rollen.

Oliver Jensen, der er en del af musikholdet, er også enig i, at det er sammenholdet: – Man bliver lidt tættere med dem, som man ellers ikke er så tætte med – og det fede er, at vi hygger samtidig med det, vi laver. Vi har både fokus og har det meget sjovt.

Forestillingen fremvises tirsdag, onsdag, torsdag og fredag for folkeskoleelever i Gladsaxe Kommune. Onsdag den 21.03 Kl. 19 spiller forestillingen for andre interesserede; familie og venner. Billetterne bestilles enten på mail henrik@silz.dk eller sms 25124563. Voksne: 50 kr., børn/unge: 25 kr. (kontant eller mobilepay 25124563). Resterende billetter sælges ved indgangen.