Isen er usikker

Det er hundekoldt (undskyld), men man skal også være i den meget letbenede afdeling med minimal kampvægt for at kunne klare en tur på isen uden at risikere at plumpe i Bagsværd Sø som dette foto fra i torsdafgs viser. Foto: Kaj Bonne.

Kommunen kommer med ny melding mandag

Af Niels Rasmussen