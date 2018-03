Klienter på biblioteket

-

Af Uffe Jarl Iversen

Fantastisk serviceordning de lokale biblioteker har med at have åbent, efter at personalet har forladt biblioteket.

Man skal bare huske, at der er flere kunder med forskellig baggrund og grundlag for at bruge stedet. Pas på det ikke udelukkende henfalder til et kaffe/studiested for en stor bestemt gruppe, som glemmer, at der er andre til stede!

Bibliotekerne er i dag et samlingssted, hvor man kan tale sammen, heldigvis ikke som i gamle dage, hvor man intet måtte sige, men dog stadig med omtanke.

Bibliotekarerne er fortsat meget dygtige. Ved et arrangement om Kina en torsdag aften på Mørkhøj Bibliotek var der fuldt hus (gratis!). I et tilstødende rum var der to bibliotekarer som servicerede os! Pænt tak.