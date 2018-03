Man bliver klogere af at cykle

Motionsvanerne skal gerne grundlægges så tidligt som muligt, så det bliver en livsstil til selv at bidrage, når man skal fremad. Foto: Kaj Bonne.

Cykler dit barn til skole?

Af /

Hvad betyder det for børn, når de cykler til skole? Hvad kan vi gøre for at få flere børn på cyklerne?

Det fortæller cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, om, når Cyklistforbundets afdeling i Gladsaxe holder generalforsamling 12. marts.

Cykelturen til og fra skole er ikke kun praktisk for forældre og børn. Børn, der cykler, får gevinster i form af bedre sundhed og indlæring – og på lang sigt giver cykleturen udsigt til et sundere liv. Børn, der cykler i skole, har nemlig meget større chance for at fortsætte med at cykle, når de bliver voksne.

Cyklistforbundet i Gladsaxe vil i 2018 sætte fokus på børn og skolecykling, og derfor er Klaus Bondam inviteret til at komme og fortælle om børn og cykling på generalforsamlingen 12. marts.

Han vil også komme ind på, hvad cykling betyder for vores sundhed generelt, og de mange andre fordele, der er ved at cykle.

Gladsaxe Kommune har i 2017 undersøgt, hvordan børnene kommer i skole. Her har vist sig, at der er stor forskel på, hvor mange børn, der cykler på de enkelte skoler. På generalforsamlingen vil forvaltningen præsentere resultaterne af undersøgelsen og fortælle om, hvad kommunen gør for at gøre cyklen til det nemme og sikre valg for børnene.

Kom og snak med os, direktøren og forvaltningen om, hvad vi kan gøre for at få flere børn op på cyklen. Cyklistforbundet byder på kaffe, te og vand, og alle er velkomne. Det foregår mandag 12. marts kl. 19.30 i Grønt Idécenter, Søborg Hovedgade 220 (indgang fra Rådhuspladsen.