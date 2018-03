Mangel på friske fodboldpiger

Nogle af BBs U14 piger på en råkold vinterdag efter kampen mod GVI. Foto: Privat.

Bagsværd Boldklubs U14-piger kunne godt trænge til nogle flere spillere

Af Michelle Madsen

Humøret mangler ikke. Det der mangler er til gengæld lidt flere spillere. Bagsværd Boldklubs U14-piger efterlyser derfor friske interessefæller og holdkammerater.

Det er pigernes trænerteam Ida, Jesper og Henrik som kommer med efterlysningen: – Selv om pigefodbolden på landsplan blomstrer og årets ord i 2017 ligefrem var ”kvindelandsholdet”, så er situationen på Bagsværd Boldklubs U14 pigehold, at vi godt kunne bruge et par spillere mere.

Vi har i dag en trup på 10 piger, som spiller i DBUs 8 mands turnering – både vinter- og sommerturnering; men vi kunne godt tænke os at spille 11 mandsfodbold på sigt.

Pigerne på holdet er sjove – og lidt skøre – og rimelig gode til at spille fodbold, selv om vi nu mest fokuserer på sammenholdet, at have det sjovt og at få spillet nogle gode kampe mod jævnbyrdige hold.

U14-holdet træner hver mandag og onsdag året rundt fra 15.45 til 17.00 på kunststofbanerne ved Bagsværd Boldklub. Interesserede piger kan kontakte trænerne gennem klubbens hjemmeside, hvor mail og mobil fremgår.