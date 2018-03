Musical-eventyr i Mørkhøj

Bandet fra Enghavegaard Skole er i fuld gang med at øve til årets musical i næste uge. Foto: Privat.

Årets musical på Enghavegaard Skole byder på eventyrlige sange og kostumer

Af /

Onsdag og torsdag aften den 21.-22. marts kan du komme til musical på Blaagaard Seminarium. 200 elever fra Enghavegaard Skole og deres lærere har brugt tre uger på at lave kulisser, kostumer og et eventyrligt stykke, der er inspireret af alt fra Pinocchio og Snedronningen til Klods Hans og Hans og Grethe.

Stykkets sange er af blandt andet Beatles, Pink Floyd, Alphaville og Cyndi Lauper, og er blevet nyfortolket til lejligheden.

Dybere mening bag

Hvis man skal tro lærer og instruktør Jens Østerlund, får publikum en lige så cool og medrivende oplevelse som til sidste års Michael Jackson-musical, eller Beatles-musicallen året før. Og for elever og lærere er der, ud over glæden ved at lave en musical som de stolt kan vise frem, også en dybere mening bag.

– Vi laver en årlig musical for, at eleverne kan få et afbræk fra den daglige undervisning, få trænet kroppen og stemmen, og få mulighed for at spejle sig i hinanden på tværs af årgangene. Det giver rigtigt meget socialt, for eleverne lærer at samarbejde om nogle fælles mål, fortæller lærer Jens Østerlund, der har været instruktør på Enghavegaards musical i 15 år.

Bedre end fjerneren

Ifølge Østerlund er kvaliteten i stykket dog også et mål i sig selv. Stykket skal nemlig være så godt, at de kan tillade sig at tage penge for billetterne.

– Vi har prøvet at lave et ambitiøst stykke, bygget op som et road trip med smæk på, skæve karakterer og fuld musik. Et stykke, hvor publikum går hjem og tænker, at det var bedre end at bruge onsdag aften foran fjernsynet, og hvor de medvirkende er stolte over at have været med i noget, der er større end dem selv. Du kan se musicalen onsdag klokken 19 og torsdag klokken 17.30. Billetter købes på Enghavegaard Skoles kontor, Mørkhøj Parkallé 3. De koster 25 kroner for børn og 50 for voksne. Folk udefra kan købe på selve aftenen (kontant eller mobilepay), eller reservere hos ditte862000@yahoo.dk med fuldt navn, telefonnummer og antal.