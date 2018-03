Ny kredsformand hos Socialdemokratiet

Peter Berg Nellemann (t.v.) har overladt posten som kredsformand til Henrik Andersen. Foto: Privat.

Henrik Andersen har afløst Peter Berg Nellemann

Af Michelle Madsen

Efter syv år på posten trådte Peter Berg Nellemann sidste mandag af som kredsformand for Socialdemokratiet i Gladsaxe for at fokusere på sine politiske poster i byrådet, herunder posten som 2. viceborgmester.

Den nye kredsformand er Henrik Andersen, der var kandidat til byrådsvalget i november. Henrik Andersen arbejder til dagligt som konsulent og er samtidig skribent for netavisen Pio.

“Jeg er stolt og beæret over at blive valgt som formand, og jeg glæder mig til arbejdet. Gladsaxe er et godt sted at være socialdemokrat, og jeg ser frem til arbejdet med at udvikle vores kreds – og selvfølgelig med at være med til at få vores folketingskandidat



Jeppe Bruus valgt,” siger Henrik Andersen.

I sin afskedsberetning lagde Peter Berg Nellemann vægt på resultatet af det seneste byrådsvalg, hvor borgmester Trine Græse fik et flot valgresultat samt vigtigheden af det kommende folketingsvalg, hvor Jeppe Bruus meget gerne skal vælges til Folketinget.

Jeppe Bruus kom med sin beretning om den landspolitiske situation samt Socialdemokratiets nye integrationsudspil, der har skabt masser af debat. Herefter fortalte borgmester Trine Græse og de socialdemokratiske udvalgsformænd om det forestående arbejde på det kommunale område.

Samtidig valgte den mangeårige kredskasserer Nanny Bisp at træde af, men hun fortsætter som kasserer i Søborg Vælgerforening. Hendes post bliver nu besat af tidligere kasserer i Gladsaxe Vælgerforening og byrådsmedlem Jakob Skovgaard Koed.

Den resterende kredsbestyrelse består af:

Henrik V. Pedersen, Lis Greisholm Christiansen, Jacob Harne, Bjarne Henriksen, Sten Græse, Helge Thuesen og Troels Neiiendam.