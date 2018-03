Omsorgscenter for demente står færdigt

En af Bakkegårdens beboere Jesper Secher (tv.) og oplevelsesmager Bo Følsgaard sliber, så havemøblerne kan stå klar til sommer. Foto: Kaj Bonne.

Bakkegården har nu overstået ombygningen og er nu færdigbygget som demensomsorgscenter

Af Jan Løfberg

Gladsaxe Kommune bevilgede 3,6 millioner til Seniorcenter Bakkegården i Bagsværd, så stedet kunne virkeliggøre planerne om at gøre demensomsorgscentret endnu bedre og tidsvarende. Nu er centret færdigbygget til glæde for både stedets godt og vel 100 beboere og deres pårørende samt personale.

Pengene er hovedsageligt blevet brugt til fire ting: Bakkegårdens galleri, værksted, fårefold og automatisk lys, som tænder når man går rundt på stierne i mørke.

– Værkstedet er et rigtigt mandeværksted. Vi ordner møbler, sliber havemøbler, er i gang med togbaneprojekt og hører rockkmusik om fredagen – eller fredagsrock, som vi siger, fortæller oplevelsesmager Bo Følsgaard fra Bakkegården.

Bo Følsgaard viser også nogle fiskestænger, som bliver brugt, når beboerne tager ude til en put-and-take-sø i Lynge: – Men vi har nu aldrig fanget noget. Så vi snyder lidt og køber fisken, når vi røger, siger Bo Følsgaard om Bakkegårdens store røgovn, der står uden for værkstedet.

– Alt i alt har ombygningen næsten stået på i tre år, så vi er meget begejstrede for slutresultatet. Vi synes, de ting, som vi har fået gjort færdige virkelig kan give værdi for vores beboere i dagligdagen, siger centerleder Mette Thoms.

Charlotte Rugh, demenskoordinator på Bakkegården, oplyser, at centret har næsten 100 demente beboere samt nogle ganske få, som stadig bor på centret, menssom ikke er ramt af demens.

Mette Thoms, Charlotte Rugh og Bo Følsgaard viser rundt på Bakkegården. Særlig stemning kommer, der i galleriet på 1. sal af centret. Her har man fået et dejligt lyst rum, hvor der er klaver samt kunst på væggene.

Jesper Secher, en af Bakkegårdens beboere, har set sig særlig varm på et af Fina Bergers kunstværker: – Det har jeg besluttet mig for at købe. Det er helt fantastisk, hvordan hun sætter de små ting sammen, så det danner flotte motiver.

På Bakkegården er der også sanse- og hyggerum, hvor beboerne kan blive beroliget, blive i godt humør og dyrke wellness.



Demenskoordinator Charlotte Rugh fodrer Bakkegårdens fire får, der går ude hele året.

Foto: Kaj Bonne.



Jesper Secher er meget begejstret for Fina Bergers kunstværker.

Foto: Kaj Bonne.



Musikterapeut Anne-Mette Jensen spiller temaet fra Matador for blandt andre centerleder Mette Thoms i Bakkegårdens nye ”galleri”. Foto: Kaj Bonne