Orgelmatiné – Bach før påske

Der kommer gang i orgelpiberne i Søborgmagle Kirke. Foto: Privat.

På lørdag spiller organist Per Lauge Fischer orgelværker til passionstiden i Søborgmagle Kirke

Af Michelle Madsen

De fine klangmuligheder i Søborgmagle Kirkes nye orgel kommer i spil, når Per Lauge Fischer lørdag den 24. marts kl. 15.00 fortsætter sin række af koncerter med orgelværker af Johann Sebastian Bach. På programmet vil der være værker med mere eller mindre direkte tilknytning til påsken og passionstiden.

Bach har skrevet en lang række orgelværker med udgangspunkt i salmemelodier, og nogle af disse danner koncertens naturlige udgangspunkt – bl.a. nogle mindre koralbearbejdelser fra Orgelbüchlein og tre af de store Leipzig-koraler over bl.a. „O, Guds lam uskyldig” og „Her ser jeg da et lam at gå”. Disse koralbearbejdelser flettes ind mellem tre værker i c-mol, den dybt seriøse og mørke toneart, der har inspireret Bach til et udstrakt majestætisk ’Præludium og fuga’ (BWV 546) og til to inderlige fantasier, den ene efterfulgt af en storslået fuga (BWV 562 og BWV 537).

Efter koncerten inviterer kirken på et glas vin og chokolade.

Velkommen til en stemningsmættet indgang til påskeugen – som vanligt er der gratis adgang til koncerten!