Parforholdet under lup

Bagsværd Amatør Scene præsenterer amerikansk forestilling der vandt Pulitzerprisen

Af /

Bagsværd Amatør Scene er helt up to date, når de præsenterer forestillingen ”Middag med Venner” ved de kommende uger på scenen på Telefonfabrikken.

Stykket er skrevet af Donald Maguiles og fremragende oversat af Adam Price.

”Middag med Venner” griber fat i det nære forhold mellem to par: Fire, rimeligt lykkelige, rimeligt succesfulde – men tilsyneladende også rimeligt desperate venner.

De to par; Karen og Gabe, og Beth og Tom har fulgt hinanden hele livet. Men hvad sker der den dag, da idyllen revner? Den dag, da Beth og Tom pludselig går fra hinanden.

Hvem er offer og hvem er røvhul? Og hvordan fastholder man sit selvbillede af harmoniske og lykkelige relationer når ingenting længere går som man forventede?

Stykket starter på en dag, som skulle have været som alle andre – men noget går galt.

I en tid hvor utallige mennesker lever alene, mens lige så mange går i parterapi, spørger Maguiles: Hvad er egentlig det rigtige: At blive sammen eller at gå fra hinanden?

”Middag med venner” er en gribende, humoristisk og genkendelig fortælling, der i 2000 modtog den meget eftertragtede Pulitzer-pris for bedste drama.

Forestillingen tager 2 timer og spiller

15. og 16. marts kl. 20.,

17. og 18. marts kl. 16 samt

22. og 23. marts kl. 20 og

24. marts kl. 16.

Billetter kan bestilles på www.bas-skuespil.dk og koster 95 kr.

Gratis adgang for interesserede og medlemmer af Bagsværd Amatør Scene.