Parkering med store gener til følge

Af Henrik Poulsen

Flere steder i Søborg-området parkeres der uden hensyn til øvrige trafikanter (både cyklister og bilister).

Ved udkørsel fra Lauggårds Allé til Gladsaxevej holder der altid biler op til hjørnet. De tager udsyn og giver utryg færdsel. Ud for busstoppested skråt overfor holder biler på arealet til bussen. Ved starten af Runebergs Allé tæt på udkørsel til Gladsaxevej holder ofte biler.

Alle steder er der skiltning med parkering forbudt – det efterleves ikke. Den kommunale parkeringskontrol har tilsyneladende ikke kapacitet til at komme i vores del af kommunen for at føre kontrol.