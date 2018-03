Pas på hovedet

Av. Det skilt sidder da helt håbløst. Foto: Kaj Bonne.

Mærkværdig skiltning på Huldbergs Alle

Af Niels Rasmussen

Over 1.000 valgplakater var hængt ulovligt op i forbindelse med kommunalvalget i november. Underkanten på plakaterne skal være mindst 230 centimeter over jorden, så ingen risikerer at gå eller cykle ind i dem.

Den sag blev afgjort ved byrådsmødet i onsdags, hvor alle ”synderne” erklærede sig villige til at betale for de omkostninger kommunen havde ved at fjerne plakaterne. Så der skal betales 62.085 kr.

Så kan man så bare undre sig over nogle af de trafikskilte, der står rundt omkring i kommunen.

Gladsaxe Bladets journalist var ude for at lufte mopsen Ludwig på Huldbergs Alle. Og pludselig stod der et skilt i vejen. 40 km stod der på skiltet. Underkanten er 200 cm over fortovet, så det lykkedes lige at kravle under, når man ”kun” er 192 cm med sko på.

Men nu om dage findes der jo adskillige mennesker, der snildt rager noget højere op. Så de kan godt risikere at støde hovedet ind i skiltet.

På den modsatte side er det dog langt værre. Her er der nemlig sat endnu et skilt op. Det sidder nedenunder 40 km skiltet, og her kan næsten alle voksne støde hovedet i skiltet.



Man kan sagtens komme under skiltet – bare man ikke er over 200 cm med fodtøj.

Foto: Kaj Bonne.