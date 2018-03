Pokaler til skoleskakspillere

Stengård Skoles skoleleder Claus Møller sammen med eleverne, der deltog i Københavnsmesterskaberne i skoleskak for hold. Foto: Privat.

Stengård Skole er klar til finalen om Danmarksmesterskabet i Nykøbing Falster

Af jll

Skoler fra Gladsaxe har stolte traditioner for at klare sig godt i skoleskak for hold. I år blev DM-kvalifikationen i Københavnsområdet afholdt på Gerbrandskolen på Amager, hvor over 70 hold med fire børn på hvert hold deltog. Fire af holdene var fra skoler i Gladsaxe. Både Stengård Skole samt Atheneskolen havde sendt to hold.

Der blev dystet i tre kategorier, C-rækken for elever op til og med 3. klasse, B-rækken for elever op til og med 6. klasse og A-rækken hvor alle kan deltage. Som sædvanlig var der flest hold i C og B-rækkerne, men både Stengård Skole og Atheneskolen var repræsenteret i A-rækken.

Stengård Skoles unge hold bestående af 1. og 3. klasse-elever fik en rigtig god skakoplevelse med flere sejre til alle på holdet og en masse erfaringer i rygsækken, der vil komme alle skakspillende klassekammerater til gode. Desværre blev det ikke til topplaceringer til hverken Stengård Skoles hold i C-rækken eller Atheneskolens hold i B-rækken.

Anderledes spændende blev det i A-rækken, hvor de to bedste hold kvalificerede sig til DM.

Her viste Skolen på Nye-landsvej storform og vandt alle deres partier undtagen to imod Stengård Skole. Men med en sejr over Atheneskolen på 3-1 kvalificerede Stengård Skoles hold i A-rækken sig til DM, der afholdes på Sophieskolen i Nykøbing Falster d. 20.-22. april.

På Stengård Skoles A-rækkehold scorede Oliver Trier 4 point af fem (1. bræt), Tobias Brødsgaard 3 point (2. bræt), Alexander Trier 4½ point (3. bræt) og Malte D. Erikstrup 2 point (4. bræt).