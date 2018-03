Privatliv i Gladsaxe?

_

Af Henrik Ahnfeldt-Mollerup

Kommunernes topmøde har haft en debat om etiske udfordringer ved ny teknologi.Oprindelig kom ideen om at bruge data til at maksimere velfærd bl.a. fra Gladsaxes borgmester Trine Græse fremhæver, at borgerne skal være med på ideen,men hun er ikke stødt på nogen lokal modstand. Det vil sige et enigt byråd?

Hun nævner også, at det er ikke alt, der foregår inden for hjemmets fire vægge, som er en privatsag. Som en anden borgmester siger: Man kan jo ikke forvente, at de enkelte kommuner har en etisk vinkel. Det handler om økonomi.

Endelig siges det, at drømmen om et privatliv under alle omstændighed er illusorisk.

Som det også blev sagt ved sidste kommunalvalg?