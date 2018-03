Rådhuset åbent for gemt kunst

Dette syn i den gamle rådhushal kan Gladsaxeborgerne i nær fremtid glæde sig til. Et skilt i den nye rådshushal vil vise vej til kunsten. Foto: Kaj Bonne.

Nu kan Gladsaxes borgere fordrive ventetiden med at se på kunst

Af Jan Løfberg

Ældre Gladsaxe-borgere kan formentlig huske, mindesmærket for Gladsaxes frihedskæmpere, der er placeret ved rådhusets gamle hovedindgang, som har blændet i årevis efter tilbygningerne.

– Jeg synes, at det er synd og skam, at den gode kunst ikke bliver set, siger borgmester Trine Græse (A).

Men det er der blevet ændret på nu. Et skilt i rådhusets hall guider borgerne på vej, så de kan opleve den smukke kunst – eller slå ventetiden ihjel med at se på noget, som de ellers ikke ville have opdaget.

Det store og lyse trapperum er beklædt med meget af billedhuggeren Robert Jacobsens samling af afrikansk kunst, og borgerne kan ligeledes nyde mindesmærket, der er udført af billedhuggeren Henrik Starcke. Digteren Hans Hartvig Seedorff Pedersen har forfattet teksten, der står på tavlen for de 15 modstandsfolk. Den yngste på mindesmærket er en kun 14 årig ung mand ved navn Henry Jørgensen (f. 9. april 1931, d. 27. april 1945), der boede hos forældrene på Bagsværd Hovedgade 89, 1. t.v.. Han blev udskrevet af skole 1. april 1945 og konfirmeret i samme måned det år. Han opholdt sig på sit arbejde hos automekaniker Hans Thomsen, Bagsværd Hovedgade 106, da en gruppe frihedskæmpere, der var på værkstedet for at hente benzin, blev angrebet af Hipofolk, der skød og ramte Henry Jørgensen i maven. Han kom på hospitalet, men kunne ikke overleve en operation og døde 2 dage efter. Henry Jørgensen er begravet på Gladsaxe Kirkegård. Det var tidligere medlem af Frihedsrådet Frode Jacobsen, der indviede mindesmærket i 1947.

Gladsaxe Kommune købte Robert Jacobsens afrikanske samling i 1968, og en del af samlingen blev solgt for over 20 år siden, men den resterende del af samlingen er stadig enormt fascinerende.